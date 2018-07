Renault va lansa in septembrie propriul sau serviciu de car-sharing Grupul auto francez Renault a anuntat ca va lansa propriul sau serviciu de car-sharing, in septembrie, la Paris.

Serviciul de tip car-sharing al celor de la Renault va acoperi Parisul si regiunea din jurul capitalei Frantei. Conform lui Thierry Bollore, directorul general adjunct de la Renault si primarului Parisului, Anne Hidalgo, acest serviciu va demara cu automobilele electrice produse de grupul Renault (ZOE, Twizy si Kangoo), ar urma sa reprezinte in 2019 o flota de peste 2.000... citeste mai mult

