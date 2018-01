Renault si Dacia au anuntat programul de stagii pentru Romania in 2018: 300 de posturi pentru studenti si masteranzi, cu posibilitate de angajare Studentii si masteranzii de la universitatile din Romania pot accesa programul de stagii “Drive Your Future” al Renault Romania. Potrivit companiei, in 2018 sunt disponibile 300 de teme cu specific auto.

