La sfârșitul anului trecut, Renault şi Brilliance China Automotive au anunţat înfiinţarea unei societăţi mixte care ar urma să producă şi să vândă vehicule utilitare uşoare sub mărcile Jinbei, Renault şi Huasong. Obiectivul partenerilor este să vândă 150.000 de unităţi pe an în 2022. Pentru următorii doi ani, Renault și Brilliance vor să lanseze trei utilitare electrice cu care să atace piața chineză.

Primele două modele electrice, unul de mărimea unui Kangoo şi altul de mărimea Trafic, vor fi lansate sub marca Jinbei, urmând ca la finele lui 2020 să fie lansat şi un al treilea model sub marca Renault.

