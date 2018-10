Conducerea Astrei i-a pregatit lui Marius Sumudica o mare nuia in loc de cadouri de Craciun. Gazeta Sporturilor scrie azi ca antrenorul s-a trezit cu un referat dupa ce s-a dat in spectacol in urma calificarii in primavara europeana. Conform sursei...

Buna ziua Iasi, 20 Decembrie 2016