Totusi, stiati ca pe langa scopurile culinare, drojdia este aliatul perfect pentru pastrarea sanatatii si frumusetii pielii, sanatatii unghiilor si parului si mentinerea unui organism sanatos in tot intregul sau?

Drojdia este un grup de ciuperci ce apar in mod natural in aer pe suprafata unor anumite tipuri de fructe. Aceasta contine 16 aminoacizi, 14 minerale (calciu, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, cupru etc.) si 17 vitamine (B1, B2, B6, B12 etc). Drojdia de bere este folosita oentru prepararea painii si a bauturilor alcoolice. In trecut, drojdia era cunoscuta sub numele de „namol de bere” si era considerata drept un „medicament divin”.

Probleme cu parul

