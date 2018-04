Este posibil să nu observi nimic la început, dar în timp, aceste disfuncţii duc la un lanţ de reacţii negative care se manifestă în diferite tipuri de simptome fizice. De aceea, trebuie să înţelegi cât de important este ca procesul de detoxifiere să fie îndeplinit printr-o alimentaţie sănătoasă şi bând lichide. La fel de eficiente sunt şi remediile naturale.

Beneficiile remediului pe bază de ceapă:

Ceapa a fost folosită de-a lungul timpului pentru menţinerea sănătăţii sistemului renal datorită proprietăţilor purificatoare, antibiotice şi diuretice pe care le are. În plus, ceapa are capacitatea de a crea o barieră protectoare şi de a lupta împotriva daunelor provocate... citeste mai mult

