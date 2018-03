Celulita afecteaza fiecare femeie la un moment dat in viata. Exista numeroase tratamente in comert care iti promit sa te scape de problema, insa noi iti recomandam remedii naturale.

O femeie in varsta de 97 de ani sustine ca nu a avut celulita datorita unor reguli simple pe care le-a respectat toata viata.

Dimineata, isi facea un ceai din plante, din coriandru, menta, cimbru, galbenele, urica si macese. Tinea aceste plante intr-un recipient de lemn. Bea acest ceai pe stomacul gol in fiecare dimineata, cu o ora inainte de masa. La micul dejun manca fructe sau paine prajita cu branza cottage.

