Aceste tratamente naturiste pot fi de folos atunci cand sunteți hotărâți ca este momentul să redeveniți nefumători.

Ceaiul de pedicuta Se face infuzie din 3-5 grame din partile aeriene ale pedicutei si 100-200 ml de apa. Ceaiurile astfel obtinute se consuma dimineata, la o ora dupa micul dejun.

Patrunjelul Se maruntesc frunzele de patrunjel si radacinile, se amesteca in putina apa calda si se administreaza inainte de masa. In plus, de fiecare data cand simti nevoia de a fuma poti mesteca 20-30 de grame de frunze de patrunjel.

Otet de mere Curele cu otet de... citeste mai mult