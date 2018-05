„Când ultimul copac va fi tăiat, când ultimul peşte va fi prins şi ultimul râu va fi otrăvit, doar atunci vom realiza că nu putem mânca bani.“ Proiectul „Remains of the feast“ (trad. - Rămăşiţele ospăţului) are ca tematică legenda Regelui Midas, din mitologia grecească, a cărui dorinţă de a transforma tot ceea ce atinge în aur îi aduce pieirea. Midas primeşte acest dar şi dă un mare ospăţ pentru a sărbători acest lucru, însă când se aşează la masă, îşi dă seama că şi mâncarea şi băutura se transformau în aur şi ajunge să moară de foame. Aceasta este poate una dintre cele mai reprezentative metafore pentru societatea contemporană. Reluând masa mitică a lui Midas, într-un decor... citeste mai mult

