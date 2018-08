Cînd, în luna mai 2012, am aflat că se fac săpături arheologice în Ţintirim (Piaţa Cetăţii din Baia Mare), sufletul mi s-a rupt în două: o parte, drăcuşorul din mine, era tare curioasă să afle ce se ascunde sub pămînt (şi am făcut multe vizite pe...

Graiul Maramuresului, 18 Februarie 2014