Cei care accepta premisele reincarnarii, stiu ca viata prezenta este influentata de experientele acumulate in vietile anterioare. De exemplu, poate fi o obsesie pentru o anumita era istorica sau o inclinatie spre un anumit stil vestimentar sau coafura.

De asemenea, poti manifesta o puternica atractie spre un anume fel de mancare dintr-o alta cultura sau sa simti fiori atunci cand vizitezi un loc in care n-ai mai fost niciodata.

Toate acestea sunt semne ca ai avut vieti anterioare care se manifeasta in incarnarea curenta.

Vieti anterioare. Copilarie

Cel mai des, semnele reincarnarii... citeste mai mult