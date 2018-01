Garanti Bank estimeaza o crestere a PIB de 4% in 2018 Garanti Bank, una dintre cele mai dinamice banci de pe piata locala, anticipeaza ca rata de crestere a produsului intern brut (PIB) va incetini in 2018, la 4%, de la 6,5% in 2017, in principal...

Manager, 15 Ianuarie 2018