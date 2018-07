Neglijenta a provocat pagube de peste 20.000 de lei, in ultimele doua zile. La atat se ridica valoarea bunurilor distruse in urma a cinci incendii, produse in zilele de 19 si 20 martie, in municipiul Botosani, Vaculesti, Stefanesti si Sendriceni....

Reporterul, 21 Martie 2016