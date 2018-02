Reguli mai dure in Hexagon: francezii interzic folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt trase pe dreapta Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agentiile internationale.

Mai multe despre masini, reguli, TELEFOANE MOBILE, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

ieri, 18:06 in Auto, Vizualizari: 30 , Sursa: 9am in