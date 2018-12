Regulament concurs "100ROMANIA "

REGULAMENTUL CONCURSULUI



I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI "100ROMANIA "

Organizatorul concursului este societatea ANTENA 3 S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, cladirea 14, parter, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16641/2003, cod fiscal RO15971591, avand contul nr RO59BTRLRONCRT0V12361701 deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata prin Dna. Sabina Petre in calitate de Director Executiv, companie inregistrata in evidentele... citeste mai mult