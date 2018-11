Edi Iordănescu (40 de ani) regretă că a ales CFR-ului, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul a plecat repede din Gruia, după doar trei meciuri în toate competiţiile, şi la câteva luni după despărţire şi-a dezvăluit sentimentele faţă de situaţia iscată. Fiul lui Anghel Iordănescu a dezvăluit şi că a refuzat o ofertă mai avantajoasă pentru a semna cu campioana României.

„Am fost inspirat, în primă fază că am refuzat şi lumea ştie. Am refuzat pentru că ştiam că este un context extrem de greu. Nu că aş fi avut teamă, pentru că am demonstrat că alegerile pe care le-am făcut şi echipele cărora le-am spus da...

