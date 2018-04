Conform informaţiilor obţinute de Antena 3, regizorului i s-a agravat starea de sănătate după ce, iniţial, medicii au spus că artistul se confruntă cu o răceală. În acest moment, Lucian Pintilie se află internat la Spitalul Elias, la secţia terapie intensivă.

Scurtă biografie

Lucian Pintilie s-a nascut in 1933 la Tarutino, in Basarabia.

După absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, a montat o serie de spectacole la Teatrul Bulandra din Bucureşti, printre care: Copiii soarelui (1961), Proştii sub clar de lună (1962), Cezar şi Cleopatra (1963), Biedermann şi incendiatorii (1964), Inima mea... citeste mai mult

azi, 17:24 in Cultura-Media, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in