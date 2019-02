Regizorul filmului ”Singin' in the Rain'' a murit la 94 de ani

Stanley Donen, regizorul unor filme clasice precum ''Singin'in the Rain'' şi ''Charade", a murit la vârsta de 94 ani, a informat sâmbătă Chicago Tribune, conform EFE.

Ziarul a precizat că decesul lui Donen a fost confirmat de unul dintre fiii săi.

Donen, care a fost şi coregraf, a regizat "Singin 'in the Rain', lansat în 1952, cu Gene Kelly în rolul principal.

El a semnat, de asemenea, regia altor musicaluri legendare, precum ''Seven Brides for Seven Brothers'' (1954) şi ''Funny Face'' (1957), cu Fred Astaire şi Audrey Hepburn.

În 1960, s-a mutat în Marea Britanie, unde a realizat două dintre cele mai populare titluri ale sale, ambele...

