AMINTIRI… Regizorul Corneliu Porumboiu a povestit în cadrul unei emisiuni de radio de pe Digi FM, moderatã de un alt vasluian – Cãtãlin Striblea, cum a fost copilãria sa în Vaslui si ce l-a determinat sã spunã cã nu se mai întoarce sã locuiascã în oras. “Cu Vasluiul am o relatie de “love and hate” (n.r. iubire si urã). Ce e de iubit? Amintirile, prietenii din liceu, din scoala generalã. Ce e de urât? În perioada de adolescentã am observat cã orasul nu-mi mai oferã niciun fel de posibilitate. Când am plecat la facultate, nu vedeam sã mã întorc acolo si cumva cred cã asta a functionat…”, spune Corneliu... citeste mai mult

acum 43 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Vremea Noua in