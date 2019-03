Regizoarea Chris Simion-Mercurian, actriţa Maia Morgenstern şi fotografa Cătălina Flămânzeanu vor lansa joi, la Londra, proiectul „Care dintre noi”.

Chris Simion-Mercurian îşi lansează volumul autobiografic bilingv „Care dintre noi/ Which One of Us”, la sediul Institutului Cultural Român de la Londra. Publicat la Editura Trei şi realizat împreună cu fotografa Cătălina Flămînzeanu, albumul reprezintă o incursiune intimă ce relatează, prin imagini şi text, parcursul autoarei în lupta cu cancerul la sân.

După turneul de succes organizat în România în decursul anului... citeste mai mult