Pelicula "Touch me not" ("Nu mă atinge-mă") de regizoarea Adina Pintilie a fost distinsă, sâmbătă seară, cu Ursul de Aur și cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut - GWFF Best First Feature Award- la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Irina Margareta Nistor, prin telefon de la Berlin "Touch me not" ("Nu mă atinge-mă") este debutul în lungmetraj al regizoarei Adina Pintilie și a fost desemnat cel mai bun film din competiţia oficială a Berlinalei.

La ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, pelicula a obținut Ursul de Aur... citeste mai mult

