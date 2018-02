Filmul „Touch Me Not“ / „Nu mă atinge-mă“, în regia Adinei Pintilie, a fost distins, în această seară, cu Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului Internațional de Film de la Berlin, ediția a 68-a.

Lungmetrajul, filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 şi 2017, are o distribuţie mixtă formată din actori profesionişti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) şi persoane reale. Potrivit Institutului Cultural Român Berlin „Nu mă atinge-mă“ este „o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile... citeste mai mult