Regiunile lumii amenintate de asteroizi!

Planetologii din Columbia au calculat probabilitatea caderii unor asteroizi pe Terra, ajungand la concluzia ca regiunile cel mai putin amenintate se afla in Africa, Asia si America, la polul opus situandu-se nordul Rusiei si al Europei, se arata intr-un articol publicat in arXiv.org.



De cateva decenii, oamenii de stiinta din intreaga lume monitorizeaza asteroizii care evolueaza pe orbite circumterestre, inscriindu-i pe o lista speciala si studiindu-i, in incercarea de a stabili cat de periculosi sunt ei pentru omenire. In jurul Pamantului, numarul acestor bolizi nu este foarte mare, iar astronomii au stabili scari de evaluare a eventualitatii caderii lor pe Terra.

