Regina Elisabeta a Marii Britanii a publicat prima sa postare pe Instagram în timpul unei vizite la Muzeul de Ştiinţe din Londra. Se întâmplă la 43 de ani de când a trimis primul ei e-mail, detaliază postul CNN, citat de News.ro.

Regina Elisabeta a II-a, postând pe Instagram / FOTO: www.instagram.com/stories/theroyalfamily/ Regina a distribuit o scrisoare trimisă de matematicianul din secolul al XIX-lea, Charles Babbage, către soţul Reginei Victoria, Prinţul Albert.

