Antrenorul şi patronul campioanei en-titre (FC Viitorul), Gheorghe Hagi, a acordat un interviu revistei britanice FourFourTwo în care a vorbit despre evoluţia României în 1994 şi 1998, de la Cupa Mondială. "Regele" a încheiat spunând că toată viaţa va crede că România poate deveni, într-o zi, campioană mondială.

"Am ştiut că vom face o treabă bună în 1994 şi chiar am spus în presă asta. Am simţit. Mulţi dintre colegii mei jucau la echipe bune şi aveau mai multă experienţă ca în 1990. Am înscris un gol spectaculos în primul meci. Mereu am încercat imposibilul când am fost pe teren. A fost fantastic să eliminăm Argentina,... citeste mai mult