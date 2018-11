Patru miniştri care susţin rămânerea Regatului Unit în Uniunea Europeană sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters şi Agerpres.

Potrivit unor surse britanice ale publicaţiei, UE a respins planul May privind un mecanism independent de supraveghere a oricărui acord vamal provizoriu.

Între Londra şi Bruxelles persistă dezacordul privind modalitatea de evitare a unui regim strict al frontierei dintre Republica Irlanda, membră a Uniunii Europene, şi Irlanda de Nord, provincie a Regatului Unit. Theresa May a propus un aranjament vamal temporar pentru întreg Regatul Unit, dar susţinătorii Brexit din cadrul Partidului... citeste mai mult

azi, 00:32 in Externe, Vizualizari: 18 , Sursa: Replica in