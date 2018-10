REFERENDUM FAMILIE 2018. Mihai Neșu a votat la referendum

REFERENDUM FAMILIE 2018 Mihai Neșu a votat, sâmbătă dimineață, la referendumul pentru familie și a îndemnat pe toată lumea să facă la fel. Fostul fotbalist este un susținător al modificării constituției și și-a exprimat poziția, scrie Libertatea.

REFERENDUM FAMILIE 2018 Pe pagina oficială de Facebook a FUndației Mihai Nețu, a apărut sâmbătă un colaj de fotografii cu fostul fotbalist al Stelei la vot. El este fotografiat în secția de votare, în fața semnului care anunță numărul secției de votare de care aparține și alta în timp ce coboară singur cu scaunul cu rotile pe rampa secției de votare.

REFERENDUM FAMILIE... citeste mai mult