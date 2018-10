Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunță duminică pe Facebook că a votat la referendum și comentează ultimele date oferite de BEC cu privire la prezența la vot.

„Eu am votat. Am explicat pe larg deja faptul că implicațiile acestui moment depășesc cu mult tema în sine. Cine nu trăiește la epiderma lumii pricepe că e vorba despre un moment în care putem da un semn de viață, putem arăta lumii celei mari că nu suntem doar pioni pasivi pe harta globalismului "progresist" nivelator și agresiv. Cine înțelege cumpăna va vota. Cine nu - nu. Altfel, trebuie să remarc faptul că, după o zi de vot și încă trei ore din cea de a doua zi, au votat 1.324.642 de oameni. Asta în... citeste mai mult