Referendum Familie 2018. Incident cu Liviu Dragnea, la liceul ”Jean Monnet”

Liviu Dragnea a ajuns la secția de votare de la liceul ”Jean Monnet” din Capitală. Președintele PSD a salutat membrii comisiei de votare și a respectat procedura legală. Doi dintre membri au refuzat să dea mâna cu liderul social democraților.

”Am votat pentru ceea ce solicită milioane de români, ceea ce cred eu ca înseamnă societatea română. Sper ca românii să iasă la vot. Cred că trebuie să hotărâm singuri ce e bine pentru noi. În legătură cu incindetul, s-au văzut cei șapte ani de acasă. Pentru mine, familia tradițională înseamnă un bărbat și o femeie, care pot avea copii”, a declarat Liviu Dragnea.

