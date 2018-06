Cei care caută o centrală termică în această perioadă, trebuie să studieze oferte celui mai mare magazin electronic. Iată câteva dintre cele mai tari reduceri eMAG centrale termice de astăzi:

Centrala termica murala in condensare Chaffoteaux Pigma Green Evo 24 kW, Doua schimbatoare de caldura, Erp, Display digital, Functie Auto. Centrala murala Chaffoteaux Pigma Evo este o noua solutie pentru confortul casnic, care integreaza gama de centrale in condensare, tehnologia inovatoare in masura sa reutilizeze... citeste mai mult