Reduceri de 2,25% la dobanzi pentru refinantarea creditelor de la alte banci Banca Transilvania are o oferta de refinantare a creditelor pentru nevoi personale pe care cineva le-a contractat de la alte banci.

Banca ofera conditii preferentiale. Astfel, pana pe 29 iunie 2018, dobanda fixa este cu pana la 2,25% mai mica, iar comisionul de analiza a dosarului de credit este zero. De asemenea, in perioada ofertei, valoarea dobanzii fixe este cu 0,75% mai mica pentru un produs refinantat; cu 1,5% mai mica pentru doua produse... citeste mai mult