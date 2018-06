Reducerea stresului cu sporturi extreme. Noua metoda prin care corporatistii se detensioneaza Popularitatea sporturilor extreme a crescut rapid in ultimii ani. Activitati precum mountain biking, snowboarding sau skateboarding atrag tot mai multi adepti, an de an. In acelasi timp, sporturi traditionale, ca baschetul de exemplu, nu se mai numara printre preferatele tinerilor.

Ascensiunea sporturilor extreme este legata de mai multi factori: de la nevoia de adrenalina a celor coplesiti de rutina zilnica, la beneficiile pe care aceste sporturi le au asupra angajatilor stresati. Iata care sunt motivele care ii fac pe tot... citeste mai mult

