Reducerea impozitului pe venit – impact de 13,5 miliarde lei

Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% înseamnă un gol în buget de 13,5 miliarde de lei, în vreme ce transferul contribuţiilor de angajator la angajat înseamnă un plus de 5,7 miliarde de lei, arată programul de convergenţă 2018-2021 publicat de Ministerul Finanţelor. Potrivit documentului citat, Introducerea Contribuţiei Asiguratorie de Muncă are un impact pozitiv de 5,3 miliarde de lei, iar reducerea cotei de transfer către Pilonul II de pensii de la 5,1% la 3,75% înseamnă un plus în buget de 2,1 mld. lei.

Pentru anul 2018 faţă de 2017 Finanţele prognozată o majorare a veniturilor bugetare calculată conform meto­dologiei ESA cu 0,8 puncte procentuale (la 31,3% din PIB),... citeste mai mult