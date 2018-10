Fostul patron al echipei FC Vaslui, Adrian Porumboiu, apreciază decizia conducerii dinamoviste, care l-a readus în Liga 1 Betano pe Mircea Rednic.

"Rednic e un antrenor foarte bun şi sunt convins că dacă s-a dus la Dinamo în condiţiile astea ajunge în playoff. E incotestabil. Am colabort foarte bine cu el în două rânduri, la Vaslui. Are şi biciul şi zahărul cu el, ştie să facă "dresaj", puneţi ghilimelele pentru a crea atomsoeră. E şi prieten şi răutăcios, un tip ok. De orice e de bănuit, dar nu că nu ştie fotbal. E unul dintre cei mai buni antrenori din... citeste mai mult