Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a anunţat că va efectua mai multe transferuri, mulţi jucători fiind aproape de a semna cu roş-albii. Câinii sunt pe locul 12, unul de baraj, în Liga 1 Betano, iar obiectivul tehnicianul e de a duce echipa în play-off.

"Chiajna a aratăt mult mai bine de la venirea lui Dorinel Munteanu, jucătorii lor au experienţă. Am fost la ultimul meci al lor, cu Voluntari, şi au stat foarte bine în teren o perioadă, chiar dacă au pierdut. Oricum, am plecat la pauză. Şi ei sunt în situaţia noastră, poate chiar mai bine, deci noi avem doar victoria ca alternativă. Jucăm pe sintetic, am facut două... citeste mai mult

acum 21 min. in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Pro Sport in