Red Bull Romania isi muta sediul in cea mai inalta cladire din centrul Capitalei

Red Bull Romania a inchiriat 600 de metri patrati de birouri in Unirii View si isi va stabili astfel biroul local in cea mai inalta cladire moderna de birouri din centrul Bucurestiului. Unirii View este amplasat pe Bulevardul Corneliu Coposu, la doar cinci minute de Piata Unirii, si va avea 19 etaje, incluzand parterul, 17 etaje destinate spatiilor de birouri si un ultim etaj cu rol tehnic, la care se vor adauga o parcare subterana generoasa impartita pe trei niveluri.

Procesul de construire al proiectului, programat spre finalizare in vara lui 2018, avanseaza rapid, in acest moment realizandu-se lucrari la etajul... citeste mai mult