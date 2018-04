După victoria obținută în Marele Premiu al Chinei, Daniel Ricciardo a afirmat că ar fi capabil să lupte pentru titlul mondial în cazul în care ar avea un monopost suficient de competitiv. Declarația sa a fost interpretată ca o invitație pentru a primi oferte din partea echipelor rivale, iar reacția oficialilor Red Bull nu a întârziat să apară. În condițiile în care contractul australianului expiră la sfârșitul acestui an, Christian Horner, șeful celor de la Red Bull, insistă că Ricciardo nu are motive să plece.

În plus, el sugerează că la Ferrari ar risca să aibă soarta lui Kimi Raikkonen, care îl ajută în mod regulat pe Sebastian Vettel.

