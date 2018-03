Ca părinte, ai pretenția ca copilul tău să te asculte și să țină mereu cont de ceea ce gândești. Povestea unui tată care a primit un apel disperat de la „fiică”, la miezul nopții, a făcut înconjurul lumii.

„Bună!” Am strâns puternic receptorul și m-am uitat la soția mea, care se răsucea în pat. „Tati?”, am putut auzi cu greu șoptind pe fundal.

„Știu că este târziu. Și înainte să mă întrebi tu, recunosc că am băut. Am alergat câțiva kilometri! Tot ce am putut gândi este cât de dureros ar fi pentru tine ca un polițist să... citeste mai mult

