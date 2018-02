Ceremonia de deschidere a noului an universitar 2016-2017 la Extensia Alba Iulia a Universității Tehnice Cluj-Napoca are loc luni, de la ora 15.30. ”Conducerea Universității din Cluj-Napoca are deosebita plăcere de a vă invita la Ceremonia de...

Unirea, 1 Octombrie 2016