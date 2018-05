Rectorul Universităţii din Bucureşti, Mircea Dumitru, a declarat că de puţine ori a înţeles ce vrea premierul României sa spună, precizând că aceasta vorbeşte într-un mod precar. Fostul ministru a mai adăugat că are un "sentiment de jenă" ţinând cont că Viorica Dăncilă este profesor la bază.

"Doamna Dăncilă este şi profesor. Pregătirea domniei sale este aceea de profesor. Eu am ascultat-o de mai multe ori vorbind, trebuie să vă spun că de puţine ori am înţeles până la capăt ce doreşte să spună, ce vrea să transmită. Felul în care vorbeşte domnia sa în limba română este precar, este plin de greşeli de construcţie sintactică şi de... citeste mai mult