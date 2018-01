Record pozitiv - 2017 a fost anul cu ceie mai putine victime in accidente aviatice

​Anul trecut numarul celor morti in accidente de avion a fost cel mai mic de cand se tin statistici, fiind vorba de 79 de victime in zece accidente, arata datele Airline Safety Network, citate de BBC. Spre comparatie, in 2016 au fost 303 morti, iar in 2005, aproximativ 1.000. Datele includ zborurile civile, insa nu si accidentele aeronavelor militare.

Au fost cinci accidente cu victime pentru zboruri cargo si cinci pentru zboruri de pasageri. In total sunt peste 36 milioane de zboruri pe an, astfel ca... citeste mai mult