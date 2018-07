Record pentru Grupul Renault: 2,1 milioane de vehicule vandute in primul semestru In primul semestru din 2018, inmatricularile la nivel mondial de autoturisme si vehicule utilitare ale Grupului Renault (inclusiv Lada, Jinbei, Huasong) au inregistrat o crestere de 9,8 %. Cota de piata a Grupului este de 4,3%, in crestere cu 0,2%.

Atat Grupul Renault, cat si marcile Renault si Dacia au stabilit un record de vanzari in primul semestru: 2.067.695 de unitati, 1.378.583, respectiv, 378.095 de vehicule vandute. Vanzarile Lada au avansat cu 24%, dar cele ale Renault Samsung Motors au scazut cu 26,9 %.

Citeste si: Frenezie auto in Europa. Dacia are cresteri... citeste mai mult

azi, 00:19 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: Manager in