Record pentru divizia Vans a Mercedes-Benz, in 2017: peste 400.000 de unitati vandute Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depasind, in premiera, pragul de 400.000 de unitati comercializate pe parcursul unui an. Astfel, divizia a inregistrat al cincilea an consecutiv de crestere.

Pe baza rezultatelor initiale din luna decembrie 2017, vanzarile intregii divizii de autovehicule comerciale usoare a Mercedes-Benz au crescut cu aproximativ 12% fata de 2016, totalul autovehiculelor comercializate de Mercedes-Benz Vans in 2017 ridicandu-se la 401.000 unitati. Vanzarile Mercedes-Benz Vans au... citeste mai mult