Record mondial la semimaraton

Atleta etiopiana Genzebe Dibaba a stabilit, la reuniunea in sala de la Stockholm, un record mondial in proba de 5.000 de metri, parcurgand distanta in 14 minute, 18 secunde si 86 de sutimi, informeaza L'Equipe. Precedentul record, de 14 minute, 24 de...

Hot News, 20 Februarie 2015