Nou record de vanzari pentru Dacia in 2016 Vanzarile de autoturisme noi Dacia la nivel mondial au crescut cu 6,1% in 2016, la un nivel record de 542.542 de unitati, de la 511.501 unitati in 2015, arata datele publicate marti de proprietarul marcii,...

9am, 17 Ianuarie 2017