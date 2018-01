Record absolut de vanzari pentru Dacia: peste 655.000 de masini comercializate la nivel global in 2017 Dacia a reusit un nou record de vanzari. In 2017, marca de la Mioveni a reusit sa vanda 655.235 de masini la nivel global, cu peste 12% mai mult fata de 2016. Si in 2017, Franta ramane cea mai buna piata pentru Dacia.

Foto: automarket.ro Auto Dacia a avut un 2017 excelent in ceea ce priveste vanzarile la nivel global. Marca de la Mioveni a incheiat anul cu 655.235 de masini vandute la nivel mondial, o... citeste mai mult

