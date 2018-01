Recompense pentru performerii Reșiței

S-au aflat pe scenă reprezentanți ai luptelor, atletismului, înotului, boxului și gimnasticii. „Premiul primit înseamnă o încununare a muncii mele în 2017. Un an destul de bun, mi-am îndeplinit obiectivele în proporție de 90 la sută. Am reușit să mențin titlul de campioană națională la categoria 75 kg, am ocupat și locul al treilea la turneul internațional de la Nisa, din Franța. Pentru 2018 îmi doresc să iau o pauză”, a spus luptătoarea Diana Franț.

„Pentru mine, este un pas înainte locul 1 la Jocurile Francofoniei, un concurs unde am evoluat bine. Anul 2017 nu a fost chiar un an atât de bun pe... citeste mai mult