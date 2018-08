Recomandari pentru prevenirea cazurilor de inec

Pe perioada sezonului estival prevenirea cazurilor de inec reprezinta o prioritate pentru Politia Transporturi, avand in vedere faptul ca, in anul 2017, la nivelul Postului de Politie Transporturi Navale Braila s-au inregistrat opt decese prin inec in fluviul Dunare, iar in cursul acestui an, alte 4.

Persoanele in cauza au plecat la scaldat sau la pescuit, iar din cauza neatentiei, consumului de alcool sau a altor factori, tratati cu ignoranta de catre cei in cauza, a survenit decesul.

Un caz recent este cel al celor trei tinere, cu varste de 15, 19 si 27 de ani, din Braila, care la data de 21.08.2018, in timp ce se aflau la... citeste mai mult