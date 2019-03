Astăzi începe Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania. Vor fi proiectate filme despre justiție, refugiați, migranți, familii „netradiționale", drepturile femeilor, ale persoanelor cu dizabilități sau despre condițiile de muncă ale lucrătorilor din întreaga lume.

Tot în cadrul festivalului va avea loc și proiecția filmul "Touch me not" care intră apoi în toate cinematografele din țară.

