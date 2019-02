Super Bowl-ul rămâne unul dintre cele mai importante evenimente sportive din SUA. În fiecare an, la începutul lunii februarie, finala Campionatului de Fotbal American reușește să aducă în fața televizoarelor sute de milioane de telespectatori. Anul acesta, în finala desfășurată pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Georgia, s-au întâlnit echipele New England Patriots și Los Angeles Rams. Scorul final a fost de 13-3 în favoarea echipei New England Patriots.

